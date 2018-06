Istanbul - Nach der Wahl in der Türkei ist eine deutsche Sängerin wegen Terrorvorwürfen in Untersuchungshaft genommen worden. Die Kölnerin mit kurdischen Wurzeln wurde am Dienstagabend in ein Gefängnis im westtürkischen Edirne gebracht, wie ihr Anwalt Hasan Tahsin Kaya der Deutschen-Presse Agentur am Mittwoch sagte. Ihr werde demnach Mitgliedschaft in der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK vorgeworfen. Ein Politiker der pro-kurdischen HDP aus der Stadt, Murat Amil, hatte zuvor gesagt, der Vorwurf laute Terrorpropaganda.