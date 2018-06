Typveränderung nach "Game of Thrones" Sophie Turner setzt auf Khaleesi-Blond statt Sansa-Rot

Hatte sie ihre Haare während der ersten Staffeln "Game of Thrones" für ihre Rolle noch rot gefärbt, trug Sophie Turner in der siebten Staffel als Sansa Stark bereits eine rothaarige Perücke. "Ich habe in der siebten Staffel angefangen eine Perücke zu tragen, weil ich meine Haare blond gefärbt hatte und das nicht die beste Erfahrung war, deswegen konnten wir mein Haar nicht wieder rot färben", erklärte sie im Februar gegenüber "Elle".