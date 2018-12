Typisierungsaktion am ersten Advent Sophie (2) will leben: Und Münchner können helfen

Vor allem junge Menschen sind gefragt

Der Pfarrer selbst steht schon in der Kartei. Aber mit 58 Jahren kommt er als Spender nicht mehr in Frage. Besonders jungen Leute ruft er "Mitmachen!" zu. Ältere Münchner sollten stattdessen das Portemonnaie aufmachen: "Es gibt keinen Grund, sich zu entziehen. Das gehört zur Solidargemeinschaft. Wir haben diesen Körper um ihn einzusetzen, ganz gleich in welcher Form: werktätig, in der Liebe oder so."