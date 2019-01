"Two and a Half Men"-Star "Supergirl": So sieht Jon Cryer als Bösewicht Lex Luthor aus

Das Foto soll übrigens darauf hindeuten, dass Luthor schon eine ganze Weile inhaftiert ist. Natürlich wird er Supergirl und ihren Leuten trotz Knast eine Menge Probleme bereiten. Seinen ersten Auftritt als Lex Luthor hat Cryer übrigens in der Folge "O Brother, Where Art Thou?", welche am 15. März in den USA über den Sender "The CW" ausgestrahlt wird. In Deutschland wird die Serie dann unter anderem über die Streamingdienste von Amazon und iTunes laufen.