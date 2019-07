Tweet des Tages Zünftige Geburtstagsgrüße

Hollywood-Schauspieler Joe Manganiello (42, "Magic Mike") hat seinem weltberühmten Kollegen Arnold Schwarzenegger auf urkomische Weise zum 72. Geburtstag gratuliert. Via Instagram veröffentlichte er ein gemeinsames Bild, auf dem die beiden Pappaufstellern in zünftiger Tracht ihre Konterfeis leihen. Während Manganiello grinsend zu seinem Fotopartner blickt, macht Arnies bierernste "Terminator"-Miene den Schnappschuss nur noch köstlicher. Ob er wohl beleidigt war, dass er für das Foto in die Frauenrolle schlüpfen musste?