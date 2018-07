Tweet des Tages Zlatan Ibrahimovic über LeBron James

Keiner kann so schön unbescheiden sein wie der schwedisch-bosnische Star-Kicker Zlatan Ibrahimovic (36). Einmal mehr unter Beweis gestellt hat er das jetzt mit einem Instagram-Post, in dem er den Wechsel von Basketball-Superstar LeBron James (33) - von seinen Fans "King James" genannt - von den Cleveland Cavaliers zu den Los Angeles Lakers kommentiert. Wie am Montag bekannt wurde, hat der US-Star einen Vierjahres- und 154-Million-Dollar-Vertrag unterschrieben. Ibrahimovic - der sich selbst als "Gott" bezeichnet - spielt seit März beim Fußballverein Los Angeles Galaxy.