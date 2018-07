Tweet des Tages Will Smith mit Tochter Willow

Was für eine süße Familien-Reunion! Will Smith (49, "i, Robot") postete am Samstag einen Schnappschuss, der ihn gemeinsam mit Tochter Willow Smith (17) zeigt. Die beiden sind zusammen mit Smiths Söhnen Trey (25) und Jaden (20) im Familienurlaub in Italien und scheinen sich lange nicht gesehen zu haben. Fröhlich grinsen sie in die Kamera. Der Hollywood-Star nennt die 17-Jährige liebevoll seine Bohne und bedauert, monatelang nicht zu Hause gewesen zu sein. Nun nutzt Smith die gemeinsame Zeit besonders aus und nimmt seine Kids zum Tauchen und Jet-Ski fahren mit, wie er auf seinem Instagram-Profil verrät.