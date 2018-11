Tweet des Tages Wayne Carpendale: Erfolg im Big Apple

Wayne Carpendale (41, "Lebe dein Leben") hat es durchs Ziel geschafft: Der Schauspieler kann sich mächtig stolz auf die Brust klopfen und dazu eine goldene Medaille für die Teilnahme am 48. New York Marathon um den Hals hängen. Mit einem Sieger-Foto auf Instagram bedankt sich der Ehemann von Moderatorin Annemarie Carpendale (41) freudestrahlend bei seinen Unterstützern. Seine Fans überfluten die Kommentarspalte mit Glückwünschen für die sportliche Leistung. Mehr als 50.000 Läufer gingen auf die 42,195 Kilometer lange Strecke, die traditionell durch alle fünf Stadtteile New Yorks führt und im Central Park endet.