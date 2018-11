Tweet des Tages Wayne Carpendale beweist Humor

Schauspieler Wayne Carpendale (41, "jerks.") und Moderatorin Annemarie Carpendale (41, "Red") sind seit Mai dieses Jahres Eltern eines Sohnes. So weit, so bekannt. Doch weder der Name wurde bislang verraten, stattdessen sprechen die beiden von ihrem "MiniC", noch präsentierte das prominente Ehepaar jemals ein Foto des Kleinen von vorne. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie über das strikte Wahren der Privatsphäre ihres Sohnes nicht auch lachen können, wie sein neuester Instagram-Post beweist.