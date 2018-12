Tweet des Tages Warnstreiks? Nein, Böhmermann!

Die Warnstreiks bei der Deutschen Bahn am Montagmorgen haben weite Teile Deutschlands lahmgelegt. Man kann sich darüber aufregen - oder auf Twitter Spaß haben. Jan Böhmermann (37) hat mit seinem Tweet dabei den Vogel abgeschossen. Die Vorgeschichte dazu dürfte den meisten bekannt sein: Mitte November hatte die Bahn einen Sonderstopp für Böhmermann eingelegt, nachdem dieser in den falschen Zug gestiegen war. Die Story wiederum führte vereinzelt zu Vorwürfen, die Bahn würde für Promis Ausnahmen machen. Danach wurden zahlreiche Geschichten bekannt, in denen die Bahn in ähnlichen Fällen auch Normalbürgern half. Bei der Aufregung, die die Geschichte auslöste, war klar, dass Böhmermann noch einmal auf den Zug aufspringen würde.