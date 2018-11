Tweet des Tages Tom Wlaschiha ist im "Winter" angekommen

Mit diesen Sätzen und Begriffen kommentiert Schauspieler Tom Wlaschiha (45, "Das Boot", Sky) ein neues Foto von sich auf Instagram. Darauf steht er düster dreinblickend neben einem New Yorker Taxi, auf dessen Rückscheibe "Winter is here" (auf Deutsch: Der Winter ist da) in den Schnee geschrieben wurde. Mit dieser kleinen Anspielung grüßt er wohl alle Fans der internationalen Erfolgsserie "Game of Thrones" (seit 2011, HBO), in der er im Jahr 2012 und von 2015 bis 2016 ganze 17 Folgen lang als Jaqen H'ghar zu sehen war. Im Original heißt es natürlich "Winter is coming" (auf Deutsch: Der Winter kommt). Tom Wlaschiha ist aktuell für Dreharbeiten zur Amazon-Serie "Jack Ryan" in der US-Metropole.