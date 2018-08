Tweet des Tages Til Schweiger grüßt vom Filmset

Von Füße hochlegen und entspannen scheint Til Schweiger (54) selbst an einem Sonntag nicht allzu viel zu halten. Stattdessen arbeitet er lieber an der amerikanischen Verfilmung seines Kino-Streifens "Honig im Kopf" und sendet Grüße vom Set an seine über 90.000 Instagram-Follower. Zu dem Schnappschuss, der Schweiger sowie den Hinterkopf von Hauptdarsteller Nick Nolte (77, "Nach eigenen Regeln") zeigt, setzte der deutsche Produzent auch den Hashtag #headfullofhoney, so soll der Film in englischer Version heißen.