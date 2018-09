Tweet des Tages Thomas Hayo feiert mit Heidi Klum

Heidi Klum (45) und Thomas Hayo (49) besuchen derzeit die New York Fashion Week und ließen sich am Samstagabend die Harper's Bazaar Icons Party nicht entgehen. Hayo postete mitten aus der Partymenge heraus ein lustiges Selfie auf seinem Instagram-Profil, das die beiden beim Feiern während der Performance von Christina Aguilera (37, "Candyman") zeigt. Klum streckt frech die Zunge heraus und scheint das Konzert sichtlich zu genießen. Acht Staffeln lang saßen die Entertainerin und der Creative Director gemeinsam in der Jury von "Germany's next Topmodel".