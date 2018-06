Tweet des Tages Taylor Swift freut sich über Starbesuch

Taylor Swift (28, "Shake It Off") freute sich offenbar sehr, zwei ihrer Idole bei ihrer Show im Londoner Wembley Stadion begrüßen zu dürfen. Auf Instagram postete der US-Star eine Fotocollage aus zwei Polaroids mit der britischen Sängerin Adele (30, "Hello") und der Bestseller-Autorin Joanne K. Rowling (52, "Harry Potter und der Stein der Weisen"). Beiden dankte sie in ihrem Post.