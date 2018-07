Tweet des Tages Taylor Lautner als "Profi"-Golfer

Golfen ist schon lange ein Trend in Hollywood. Auch Schauspieler Taylor Lautner (26) hat den Sport für sich entdeckt und war in der letzten Zeit immer wieder auf den Golfplätzen Kaliforniens zu finden. Das er allerdings noch gehörig üben muss, gibt er jetzt selbst zu. Passend zum Namen des Golfplatzes "The Grumpy Golfer" in Los Angeles posiert er in einem lustigen Selfie mit Golf-Schläger. Die Pose sitze wie bei einem Profi, schreibt er zu seinem verkniffenen Gesichtsausdruck - der richtige Abschlag lasse allerdings noch auf sich warten. Mit etwas Übung landet bei dem "Twilight"-Star aber sicher bald der Ball im richtigen Loch.