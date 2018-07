Tweet des Tages Süße Glückwünsche von Alex Rodriguez

Jennifer Lopez (49, "On The Floor") feierte gerade ihren 49. Geburtstag. Ihr Lebensgefährte Alex Rodriguez (42) nahm das zum Anlass, um seiner Liebsten auf Instagram ein paar süße Worte zu widmen. Zu einer Reihe von Fotos der Sängerin erklärt der ehemalige Baseballspieler ihr seine Liebe. In wenigen Tagen wird dann Rodriguez ein Jahr älter... Ob sich JLo wohl für die Glückwünsche revanchieren wird?