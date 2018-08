Tweet des Tages Sophie Turner litt an Krämpfen

Mitte der Woche wurde die britische Schauspielerin Sophie Turner (22, "X-Men Apocalypse") mit ihrem Verlobten Joe Jonas (29, "Fastlife") in New York gesichtet. Auf Paparazzi-Aufnahmen war zu sehen, wie der Sänger die offenbar auf offener Straße weinende Sophie tröstete. Nun erklärte die Schauspielerin auf Twitter, dass sie wegen ihrer Periode geweint hatte. Einem Fan antwortete sie, dass sie an Krämpfen litt. Turner scheint aber bereits wieder darüber lachen zu können.