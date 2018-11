Tweet des Tages Shakira hat alles, was sie je wollte

Shakira (41, "Waka Waka") kann sich glücklich schätzen. Die Sängerin hat in ihrem Leben alles gefunden, was sie je wollte. Das teilte die gebürtige Kolumbianerin ihren Fans auf Instagram mit einem Selfie mit. Darauf sieht man genau, was sie meint: ihren Partner Gerard Piqué (31) und einen weißen Trüffel, den die beiden wohl gerade spontan entdeckt haben. Na, dann viel Spaß beim gemeinsamen Kochen!