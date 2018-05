Tweet des Tages Serena Williams macht Mamas Mut

Für ihr Tennis-Comeback bei den French Open in Paris wählte Profi-Sportlerin Serena Williams (35) einen hautengen schwarzen Catsuit, der nichts der Fantasie überließ. Ein roter Einsatz betonte zudem ihre Taille. Via Instagram schrieb sie, wem sie dieses ungewöhnliche Tennis-Outfit widmete: allen Müttern, die nach einer Schwangerschaft wieder in Form kommen wollen. Williams selbst hatte Töchterchen Alexis Olympia Ohanian Jr. vor acht Monaten zur Welt gebracht.