Tweet des Tages Sebastian Vettel ganz fair

Formel-1-Pilot Lewis Hamilton (33) ist Weltmeister 2018. Er sicherte sich beim Großen Preis von Mexiko vorzeitig den fünften WM-Titel seiner Formel-1-Karriere. Nach dem Rennen in Mexiko-Stadt zeigte sich der deutsche Ferrari-Pilot Sebastian Vettel (31) als fairer Verlierer. Er beglückwünschte seinen Konkurrenten noch vor Ort herzlich. Doch damit nicht genug. Auch via Instagram sendete Vettel Hamilton Glückwünsche zu seinem WM-Titel. Auf dem Foto, das der Deutsche dazu postete, sind die beiden Arm in Arm zu sehen.