Tweet des Tages Sarah Drew: Geburtstagsgruß an ihre Mama

"Greys Anatomy"-Star Sarah Drew (38, "Mom's Night Out") widmet ihrer Mutter Jeannie eine süße Geburtstags-Botschaft via Instagram. Die beiden haben sichtlich einen guten Draht zueinander und strahlen auf dem Selfie fröhlich in die Kamera. Drew bedankt sich bei ihr und betitelt sie als "die beste Mutter, die ich je hätte haben können." Ganz nebenbei ist die Schauspielerin Mama Jeannie wie aus dem Gesicht geschnitten.