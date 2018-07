Tweet des Tages Rumer Willis, eine Party-Crasherin?

Den Spaß einer Hochzeitsfeier lassen sich Rumer Willis (29, "House Bunny") und ihre Schwester Tallulah (24) offenbar nicht entgehen. Als am Samstag die Tochter von Schauspielerin Glenn Close (71, "Guardians of the Galaxy"), Annie Maude Starke (30), den Bund der Ehe eingegangen ist, waren die beiden ganz vorne mit dabei. Zu mehreren Instagram-Bildern, die zeigen, wie sich die Töchter von Bruce Willis (63) und Demi Moore (55) vor Ort amüsierten, scherzte die 29-Jährige, dass sie ohne Einladung zur Party erschienen seien. Ob das aber wirklich der Wahrheit entspricht, ist fraglich.