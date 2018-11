Tweet des Tages Royal-Papa lässt sich feiern

Während am 11. November alljährlich in Deutschland die fünfte Jahreszeit eingeläutet wird, hat der Tag in Schweden eine ganz andere Bedeutung. Auch dort wird gefeiert - allerdings die Väter. Wie die royale Familie, allen voran Prinz Carl Philip von Schweden (39), den Vatertag verbringt, zeigt nun ein Bild auf der offiziellen Instagram-Seite des Königspaars. Den Kronprinzen hat es mit seinen zwei Kindern, Alexander (2) und Gabriel (1), ins Grüne verschlagen. Gemeinsam genießen sie die Familienzeit sowie die warme Herbstsonne. Wer das Foto der drei Royals gemacht hat, ist unklar. Wahrscheinleich aber Prinz Carl Philips Ehefrau, Prinzessin Sofia von Schweden (33).