Tweet des Tages Prinz William lässt sich nicht spoilern

Prinz William (36) befindet sich gerade auf royaler Reise durch Jordanien - doch das passt offenbar nicht gerade gut mit seiner Begeisterung für Fußball zusammen. Weil die englische Mannschaft am Sonntag bereits um 14 Uhr in der Gruppenphase gegen Panama spielte, hatte der künftige Thronfolger wegen seiner königlichen Pflichten keine Zeit, sich das Spiel anzusehen. Dennoch vermied er es bewusst, im Voraus mit dem fulminanten 6:1-Sieg der Three Lions gespoilert zu werden. Das erfuhr er erst nach dem Abendessen, wie der Kensington Palast auf Twitter mitteilte.