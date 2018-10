Tweet des Tages Pietro Lombardi: Vaterfreuden

Pietro Lombardi (26, "Senorita") gerät ins Schwärmen: Auf Instagram postete der Sänger ein süßes Bild von sich und Söhnchen Alessio (3). Auf dem offensichtlich älteren Schnappschuss drückt Pietro seinen Sohn, der in eine Babytrage geschnallt ist, ganz fest an sich, während er auf einer Tribüne in einem Stadion sitzt und glücklich lächelt.