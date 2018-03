Tweet des Tages P. Diddy über Motivation

Und als Sean Combs, so sein bürgerlicher Name, 2010 sein letztes Album "Last Train to Paris" herausbrachte, blieb es weit hinter den Erwartungen zurück. Ein Grund zum Aufgeben ist das für den Musiker noch lange nicht, ganz im Gegenteil. Das legt zumindest der jüngste Twitter-Post nahe. Wie es sich anfühlt, wenn man ganz am Boden ist, weiß P. Diddy ohnehin nur zu gut. Erst kürzlich gestand er in einem Interview mit dem Männermagazin "GQ", dass er im Jahr 2015 an Handy-Sucht litt.