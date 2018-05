Tweet des Tages Niedliche "TVD"-Reunion

Schauspielerin Nina Dobrev (29) lässt alle Fanherzen der Serie "The Vampire Diaries" höher schlagen. In New York feierte sie ein Wiedersehen mit ihrem ehemaligen Co-Star Paul Wesley (35) und postete unter anderem ein niedliches Foto der Reunion auf Instagram. Die beiden waren sechs Staffeln lang zusammen in der Mystery-Serie zu sehen, die im Jahr 2017 nach acht Staffeln eingestellt wurde. Sie spielten das Traumpaar Elena Gilbert und Stefan Salvatore. Die Reunion kommt bei Dobrevs Followern an: Das Foto erhielt bereits über 2,7 Millionen "Gefällt mir"-Angaben. Wesley selbst kommentierte es mit einem Herz.