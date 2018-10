Tweet des Tages Nicole Kidman: Kuchen für Keith

Zwölf Jahre verheiratet und verliebt wie am ersten Tag. An seinem 51. Geburtstag kann sich Keith Urban über besonders liebevolle Glückwünsche freuen: Ehefrau Nicole Kidman (51, "Unterwegs nach Cold Mountain") postete auf Instagram ein Foto, auf dem sie ihren Mann herzlich umarmt, während dieser seinen Geburtstagskuchen in Händen hält. Zu dem Schnappschuss schrieb Kidman neben Glückwunsch und Liebeserklärung auch, dass ihr Musiker-Ehemann sich natürlich über seinen Lieblingskuchen freuen durfte, der anscheinend auch dieses Mal schmeckte: Das Bild zeigt, dass schon ein großes Stück des Schokoladenkuchens verschwunden ist.