Tweet des Tages Nicky Hilton: Flashback-Halloween-Kostüm

Hotelerbin Nicky Hilton (35) trägt dieses Jahr ein ganz besonderes Halloween-Kostüm. Auf ihrem Instagram-Profil zeigt sie sich in einem ärmellosen und tief ausgeschnittenen Spaghettiträger-Minikleid aus glitzerndem Goldstoff. Ihre offenen blonden Haare ziert ein kleines Diadem und an Hals und Arm funkeln goldene Diamant-Bänder. Auf den ersten Blick ein normales Partykleid. Doch es ist jenem Kleid nachempfunden, das Nickys Schwester, Paris Hilton (37, "The Simple Life"), zu ihrem 21. Geburtstag trug - kleiner Unterschied: Paris trug die silberne Variante. Mit einem "PH vibes" (Paris Hilton Ausstrahlung) im Kommentar zum Foto huldigt Nicky ihrer älteren Schwester zusätzlich.