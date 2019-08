Tweet des Tages Naomi Campbell trauert um Toni Morrison

Naomi Campbell (49) gedenkt auf ihrem Instagram-Account der verstorbenen Literaturnobelpreisträgerin Toni Morrison (1931 - 2019). Das britische Model bedankte sich bei Morrison auch für ihren unermüdlichen Kampf gegen Rassismus, den sie über Jahrzehnte hinweg mit teils schonungslosen Worten geführt hatte. Die Schriftstellerin war am Montag im Alter von 88 Jahren in einem Krankenhaus in New York gestorben.