Tweet des Tages Michelle Obamas süße Worte

Am Samstag feierte der ehemalige US-Präsident Barack Obama seinen 57. Geburtstag. In den sozialen Medien wurde ihm fleißig gratuliert - darunter auch seine Ehefrau Michelle Obama (54, "Becoming"). Auf Instagram teilte sie ein Foto ihres Mannes, der mit Kappe, gefalteten Händen und ernstem Gesichtsausdruck auf eine riesige Wüste blickt. Vor allem die besonders niedliche Liebeserklärung begeistert ihre Instagram-Abonnenten. Das Paar ist seit 1992 verheiratet und hat zwei Töchter.