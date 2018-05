Tweet des Tages Michelle Obama als junge Studentin

Michelle Obama (54) erinnert sich auf ihrem Instagram-Account an den Beginn ihrer Studienzeit und macht den Erstsemestern mit ihrer eigenen Geschichte Mut. Durch ihre Hautfarbe sei sie damals in ihrer Klasse herausgestochen, habe auf ihrem Bildungsweg aber enge Freunde, Mentoren und ein neues Selbstbewusstsein gefunden. Ihr Rat an die Uni-Frischlinge, die nun ganz am Anfang stehen: "Seid stolz und bleibt dran!"