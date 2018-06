Tweet des Tages Mark Forster ist fassungslos

Seit 2015 sitzt Mark Forster (34, "Sowieso") nun schon im Jury-Sessel der Gesangsshow "The Voice Kids". 2017 löste er dann auch noch Andreas Bourani (34, "Auf uns") in der Erwachsenen-Ausgabe "The Voice of Germany" ab. Und dennoch scheint man hinter den Kulissen der TV-Show noch immer nicht so recht zu wissen, wie dieser Forster eigentlich geschrieben wird. Auf seinem neuesten Instagram-Bild steht der Sänger neben dem Garderoben-Schild mit seinem Namen, in den sich doch tatsächlich ein Schreibfehler eingeschlichen hat. Der 34-Jährige scheint den kleinen Fauxpas jedoch mit Humor zu nehmen.