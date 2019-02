Tweet des Tages Lena Dunham ist jetzt glücklich

US-Star Lena Dunham (32, "Girls") erklärt ihre persönliche Vorstellung von Glück in einem Post auf Instagram. Das Foto, das sie dazu gepostet hat, zeigt sie nur in schwarze Dessous gekleidet auf einem Bett liegend. Dabei hält sie sich eine Hand vor den Mund. Das Bild soll möglicherweise eine andere Passage in ihrem Post illustrieren. Weiter oben schreibt sie: "Ich habe viel Zeit in diesem Leben damit verbracht, mich 'zu viel' zu fühlen." Unter anderem wiege sie jetzt mit 32 so viel wie nie zuvor. Doch sie betrachte das alles nicht mehr als "zu viel", sondern als "gerade genug".