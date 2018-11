Tweet des Tages Kylie Jenner im Rosenmeer

Von einem derartig romantischen Liebesbeweis können die meisten Frauen wohl nur träumen. Kylie Jenner (21) hat in einem kurzen Instagram-Clip gezeigt, wie sie der Vater ihrer Tochter Stormi, Travis Scott (26, "Birds In The Trap Sing McKnight"), mit unzähligen roten Rosen überrascht hat. Das gesamte Haus des Stars scheint in dem Video von den Blumen, aber auch Kerzen gesäumt zu sein. Im Hintergrund ist zudem Scotts Lied "Hell of a Night" zu hören, auf den sich Jenner mit ihrem Text zu dem geposteten Video bezieht. Mit dieser romantischen Aktion hat der Rapper die Messlatte für den nächsten Valentinstag ausgesprochen hoch gelegt!