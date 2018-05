Tweet des Tages Kostja Ullmann und der HSV

Der gestrige Samstag war für Fans des Hamburger HSV sicherlich kein leichter. Nach 55 Jahren in der ersten Bundesliga ist der Fußballverein zum ersten Mal in der Geschichte abgestiegen. Auch Kostja Ullmann (33, "Mein Blind Date mit der Liebe") schaute sich das Spiel im Stadion an. Den Abstieg seines Heimatclubs scheint der Schauspieler jedoch gefasst zu nehmen. Zu einem Instagram-Bild aus dem Stadion, das ihn gemeinsam mit Ex-HSV-Spieler Marcell Jansen (32) sowie den beiden Schauspielern Stephan Luca (43) und Rhea Harder-Vennewald (42) zeigt, schrieb er: "Nur der HSV, Hohn und Spott, Kostjanix".