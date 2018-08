Tweet des Tages Kim Kardashian: Saint liebt Chicago

Richtig niedlich ist das neueste Bild, das Kim Kardashian (37, "Keeping Up with the Kardashians") auf Instagram gepostet hat. Darauf sind ihre zwei jüngsten Kinder zu sehen. Ihr Sohn Saint West (2) sitzt neben seiner Baby-Schwester Chicago. Laut dem "People"-Magazin soll besonders Saint sich über das Nesthäkchen der Familie freuen. Auch von seinen Cousinen Stormi Webster, die Tochter von Kylie Jenner (20), und True Thompson, Khloé Kardashians (34) Kleine, soll er begeistert sein. Die beiden sind ebenfalls erst wenige Monate alt.