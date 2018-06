Tweet des Tages Kim Kardashian bedankt sich bei Trump

Kim Kardashian (37, "Keeping Up With the Kardashians") hat offenbar einen bleibenden Eindruck bei US-Präsident Donald Trump (71) hinterlassen. Bei einem Treffen hatte sich Kardashian für die 63-jährige Großmutter Alice Marie Johnson eingesetzt, die nach einem Drogendelikt 22 Jahre hinter Gittern saß. Trump hatte daraufhin die "Mustergefangene", wie es in einer offiziellen Mitteilung heißt, begnadigt. Ursprünglich sollte diese eine lebenslange Haftstrafe verbüßen, sie habe sich aber eine zweite Chance verdient. Kardashian bedankte sich via Twitter bei Trump und erklärte, dass sie nie den Moment vergessen werde, in dem sie Johnson am Telefon davon berichten konnte, dass der Präsident sie begnadigt habe.