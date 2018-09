Tweet des Tages Khloé Kardashians Baby macht auf Cardi B

Wer später mal hoch hinaus oder gar so berühmt wie Cardi B (25, "I Like It") sein möchte, muss jetzt schon mal das richtige Verhalten lernen - dachte sich offenbar Khloé Kardashian (34). Auf einem Schnappschuss bei Instagram sieht man, wie sie mit ihrem Baby und ihrer Mutter Kris Jenner (62) im Pool planscht und alle Drei die Zunge rausstrecken. Die Pose ist das Markenzeichen der bekannten Rapperin und die kleine True Thompson (4 Monate) hat das schon ziemlich gut drauf! Früh übt sich eben...