Tweet des Tages Khloé Kardashian liebt ihre Tochter

Reality-TV-Star Khloé Kardashian (34, "Keeping Up With The Kardashians") scheint wohl ihre Meinung geändert zu haben. Während sie in der letzten Staffel der Familien-Show noch relativ unglücklich darüber war, ein Mädchen zu bekommen, ist sie nun fröhlicher den je. Seit dieser Episode hat sich einiges geändert, wie die Blondine auf Twitter bekannt gab. Kardashian freut sich darüber, dass True doch ein Mädchen geworden ist und wünscht es sich nicht mehr anders. Außerdem habe True in ihren kleinen Cousinen Stormi und Chicago bereits Freunde gefunden.