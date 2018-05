Tweet des Tages Kendall Jenner: Neuer Bodyguard

Hat Model Kendall Jenner (22) nun einen Wachhund als Bodyguard oder will sie so aufdringliche Fans in Schach halten? Auf Instagram räkelt sich die kleine Halbschwester von Kim Kardashian West (37) in einem knappen Bikini in der Sonne. Neben ihr liegt ganz friedlich eine süße Dobermann-Dame. Jenner deutet im Kommentar des Bildes jedoch an, dass das niedliche Aussehen des Hundes täuscht. Die 22-Jährige hatte bereits ein kleines Video veröffentlicht, in dem die Hundedame laut bellend zu sehen ist.