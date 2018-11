Tweet des Tages Kendall Jenner ganz entspannt

Kendall Jenner (23) fällt aus der Reihe - zumindest was die Frauen in ihrer Familie angeht. Während Schwester Kylie Jenner (21), Halbschwester Kim Kardashian (38) und auch Khloé Kardashian (34) in jungem Mutterglück schwelgen, hat die 23-Jährige keinerlei Verpflichtungen. Stattdessen genießt sie ihre freie Zeit in vollen Zügen. Bester Beweis: das jüngste Instagram-Bild der brünetten Schönheit. Einfach mal entspannt am Pool liegen und die Sonne genießen? Mit quengelnden Kindern vermutlich undenkbar.