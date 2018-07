Tweet des Tages Kelly Clarksons Tochter hat Talent

Wer braucht schon einen Profi-Fotografen, wenn man eine so talentierte Tochter wie Kelly Clarkson (36, "Because Of You") hat? Auf Instagram teilte die Sängerin einen süßen Schnappschuss, auf dem sie ganz natürlich ohne Make-up mit ihrem Mann Brandon Blackstock (41) kuschelt, beide lächeln in die Kamera. Und in der Bildunterschrift verrät Clarkson, dass das perfekt fokussierte Foto ihre gerade einmal vierjährige Tochter geschossen hat! Statt in die musikalischen Fußstapfen der Mutter zu treten, wächst da offenbar eine künftige Top-Fotografin heran...