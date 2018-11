Tweet des Tages Kaley Cuoco: Große Hasenliebe

Schauspielerin Kaley Cuoco (32, "The Big Bang Theory") und ihr Ehemann, Profireiter Karl Cook (27), sind echte Tiernarren. Die beiden haben nicht nur Hunde und Pferde, sondern haben ein ganz besonderes Mitglied in ihre Familie aufgenommen, wie Cuoco mit einem Schnappschuss auf Instagram zeigt. Ein Kaninchen darf durch ihr gemeinsames Zuhause hoppeln und wird von dem Paar verwöhnt. "Simon The Silly Rabbit" hat sogar seinen eigenen Instagram-Account mit 36.000 Abonnenten, auf dem er von seinem Hasenleben und seinen berühmten Eltern erzählt.