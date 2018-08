Tweet des Tages Josh Brolin hat viel zu feiern

Josh Brolin (50, "Sicario") ist im Moment sicher ein sehr glücklicher Mann. Auf Instagram verkündete er gerade die Verlobung seiner Tochter Eden (24). Er postete ein Foto, das die 24-Jährige zeigt, wie sie ihren Verlobten Cameron Crosby an einem See küsst. Dazu beschrieb er die Meilensteine im Leben seiner Tochter und gratulierte dem jungen Paar herzlich. Aber auch bei Brolin selbst steht bald ein großes Ereignis an. Seine dritte Frau Kathryn Boyd (30) ist schwanger und bringt bald das gemeinsame Kind zur Welt. Auf Instagram postete der Schauspieler auch ein Bild seiner Liebsten, auf dem sie ihr Top über den Bauch geschoben hat und der runde Babybauch bestens zur Geltung kommt.