Tweet des Tages Johnny Galecki schwer verliebt

"The Big Bang Theory"-Star Johnny Galecki (43) ist offenbar wieder in festen Händen. Auf Instagram postete der Schauspieler ein süßes Pärchenfoto mit seiner neuen Freundin Alaina Meyer (21). Bereits seit einigen Wochen taucht die hübsche, junge Brünette auf der Social-Media-Plattform immer wieder an Galeckis Seite auf, auch auf ihrem Instagram-Profil finden sich gemeinsame Fotos. Das neue Foto stammt offenbar von einem Abend, an dem das frisch verliebte Paar bei US-Filmproduzent Jeffrey Katzenberg (67) eingeladen war.