Tweet des Tages John Travolta: Zurück zu "Carrie"

John Travolta (64) wirft auf Instagram rechtzeitig zu Halloween einen Blick zurück in seine "blutige" Vergangenheit. Der Schauspieler postete ein Schwarz-Weiß-Foto, das 1976 am Set des Films "Carrie" entstand. Travolta, der in dem Film als Billy Nolan zu sehen war, posierte auf dem Bild neben Sissy Spacek (68), die die Hauptrolle der Carrie White spielte. Nancy Allen (68) und William Katt (67) sind ebenfalls auf der Aufnahme. "Carrie - Des Satans jüngste Tochter" ist ein Horrorfilm von Brian De Palma (78), der auf dem Roman "Carrie" von Stephen King (71) beruht.