Tweet des Tages John Travolta tanzt mit Chris Pratt

Die Hollywood-Stars John Travolta (64, "Passwort: Swordfish") und Chris Pratt (38, "Guardians of the Galaxy") haben offenbar mehr gemeinsam, als ihnen bewusst war. Bei ihrem ersten Aufeinandertreffen überhaupt in einer US-Late-Night-Show stellte sich nämlich heraus, dass beide ziemlich gute Tänzer sind. Aber es kommt noch besser: Offenbar eiferte Pratt Travolta bereits in der Schule nach, als er in einer Highschool-Produktion des Musicals "Grease" die Hauptrolle des Danny Zuko spielte. Jener Rolle also, die auch Travolta im Kultfilm von 1978 mimte. Da versteht es sich von selbst, dass die beiden ihre Dance-Moves auch präsentiert mussten. Dass sie es noch draufhaben, zeigt ein Video, das Travolta auf Instagram postete.