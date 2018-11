Tweet des Tages Joe Manganiellos beste Entscheidung

Ganze drei Jahre ist es schon wieder her, dass Joe Manganiello (41, "Magic Mike") seine Schauspielkollegin Sofia Vergara (46, "Modern Family") geheiratet hat. Am Donnerstag teilte Manganiello auf Instagram ein Bild von der Hochzeit, auf dem er seiner Sofia verliebt beim Tanzen in die Augen blickt. Die beiden hatten sich am 22. November 2015 in Florida - umringt von Familie und Freunden - das Jawort gegeben.