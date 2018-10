Tweet des Tages Jimmy Kimmel disst Matt Damon

Er kann es nicht lassen! US-Talkshow-Moderator Jimmy Kimmel (50) hat die nächste Runde in seiner öffentlichen Fehde mit Schauspieler Matt Damon (48, "Der Marsianer - Rettet Mark Watney") eingeläutet. Er gratulierte via Instagram seinem Frenemy zum 60. Geburtstag. Dabei feierte Damon am 8. Oktober gerade mal seinen 48. Ehrentag. Seit Jahren liefern sich die beiden US-Stars spielerisch öffentliche Wortgefechte und behaupten immer wieder, sich nicht leiden zu können. Doch jeder weiß: Sie sind privat eigentlich eng befreundet. Auf die Retourkutsche von Damon dürfen Fans dennoch gespannt sein.